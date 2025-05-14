Трамп: я за Иран, но он не станет ядерной державой

"Они не будут ядерной державой. Позвольте мне объяснить. Я полностью да Иран. Я хочу, чтобы у них была прекрасная страна и чтобы они зарабатывали много денег", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Комментарии главы Белого дома прозвучали на фоне того, как члены его администрации в течение многих недель участвовали в важных ядерных переговорах между Ираном и США.

В минувшие выходные обсуждения были направлены на решение ядерной программы Тегерана и снятие санкций. CNN пишет, что то, что переговоры вообще происходят, является прорывом. Обсуждения идут на самом высоком уровне за послед годы, однако признаки устойчивого прогресса слабы.

Обе страны выразили готовность разрешить свои споры дипломатическим путем. Ключевым вопросом остается требование Ирана продолжить обогащение урана для своей ядерной программы, которая, как утверждает Тегеран, носит мирный характер, что США называют "красной линией".