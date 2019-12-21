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Администрация Трампа заблокировала оказание быстрой помощи Украине, - WP

Новости » Политика     21.12.2019 - 04:36
Администрация Трампа заблокировала оказание быстрой помощи Украине, - WP
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Должностные лица администрации Трампа угрожали демократам наложить вето

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа добилась от демократов отказаться от условия о немедленном предоставлении Украине военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников газеты в Конгрессе США, Белый дом пригрозил наложением вето президента, если демократы не уберут пункт о предоставлении помощи в краткие сроки. А вето Трампа могло бы привести к отставке правительства.

Поэтому Палата представителей Конгресса вместе со спикером Нэнси Пелоси согласилась на отмену пункта о скорой помощи Украине, который позволила бы получить деньги и вооружение в течение 45 дней.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. Сумма оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Ранее Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Так, в Конгрессе приняли законпроект о финансировании работы правительства США в 2020 году, в котором предусматривалось предоставление Украине помощи в размере 698 млн долларов.

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