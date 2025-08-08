Трамп ініціював перепис населення в США заради підсилення влади республіканців

Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству торгівлі США розпочати підготовку до нового перепису населення, який виключатиме нелегальних іммігрантів.

"Я доручив нашому Міністерству торгівлі негайно розпочати роботу над новим і дуже точним переписом населення. Цього разу - тільки точні дані, засновані на сучасних фактах і результатах виборів 2024 року", - написав Трамп. І додав: "Люди, які перебувають у країні нелегально, не будуть враховані".

Пропозиція Трампа демонструє кардинальний відхід від традиційної практики перепису населення, адже раніше в ньому враховували всіх мешканців країни, незалежно від того, чи мають вони легальний статус.

Експерти вже зазначають, що дана ініціатива може серйозно змінити розподіл сил у Конгресі. Ще б пак, зміна правил може перерозподілити місця на користь республіканських штатів напередодні проміжних виборів 2026 року.

Згідно з Конституцією, у США перепис населення має проводитися кожні десять років, щоб визначити кількість місць для кожного штату в Конгресі. Як зазначено на офіційному сайті перепису, мета цього процесу - порахувати абсолютно всіх мешканців країни. 14-та поправка також вимагає враховувати загальну кількість людей у кожному штаті. Будь-які зміни до цієї процедури можуть вплинути на політичну рівновагу між штатами та у Палаті представників.

До речі, це не перша спроба Трампа змінити перепис. Під час свого першого президентства він уже намагався додати до опитування питання про громадянство, але Верховний суд заблокував цю ідею.

Крім того, юристи наголошують, що Трамп не має повноважень одноосібно змінювати процедуру перепису. Для цього потрібне схвалення Конгресу, а сам процес буде складним і, ймовірно, спричинить судові баталії.

"Це дуже типово для Трампа - говорити щось непродумане, непрактичне чи нелогічне, що не містить жодних деталей", - заявив Джеффрі Вайс, професор Нью-Йоркської школи права, який спеціалізується на перерозподілі округів та переписі населення.

При цьому Трамп не перший республіканець, який закликав до оновлення перепису населення за останні тижні.

Так, член Палати представників від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін нещодавно внесла законопроект , який, зокрема, передбачає проведення нового перепису населення, включаючого лише громадян, а потім перерозподіл місць у Конгресі на основі результатів.