Британія змінює політику щодо українців: чому біженцям відмовляють у захисті

Велика Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку, посилаючись на безпеку західних регіонів України. Це викликає занепокоєння серед біженців через невизначеність їхнього майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Наразі Велика Британія стикається з величезним навантаженням на міграційну систему - кількість заяв на притулок постійно зростає. Саме тому уряд вирішив посилити правила, ускладнюючи шлях до легалізації.

Міністерство внутрішніх справ аргументує відмови тим, що війна нібито зосереджена на сході України, а на заході - достатньо безпечно.

Про це йдеться в звіті щодо ситуації в Україні, який МВС Британії оприлюднило у січні 2025 року. Саме цей звіт і використовується як аргумент для відмови під час розгляду заяв на надання притулку.

У звіті також зазначено, що в Україні немає жодних обмежень на пересування, тож людина з великою ймовірністю може переїхати в інший регіон країни, де активні бойові дії не ведуться.

До таких відносно безпечних місць МВС Великої Британії зараховує Київ, а також Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську та Львівську області.

Водночас юристи та правозахисники звертають увагу на те, що Форін-офіс (МЗС) рекомендує британським громадянам утриматися від поїздок до західних регіонів України "без нагальної потреби". Таким чином, британці самі собі суперечать: з одного боку - для своїх громадян сказано, що є небезпека по всій Україні, а з іншого - юристи бачать дисонанс між зовнішньополітичною оцінкою ризику та міграційною практикою.

Отож, з початку 2025 року Велика Британія почала масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку. Це не означає, що українці мають негайно їхати додому, бо чинні візи можна продовжити ще на півтора року. Але для багатьох українців це - величезна невизначеність і страх за майбутнє.

Як практика відмов виглядає в реальності

Наприклад, одному заявникові відмовили, бо його родина має подвійне громадянство з Угорщиною - і це нібито робить регіон безпечнішим, адже Угорщина є союзником Росії. Юристи вважають такі аргументи неприйнятними, адже вони фактично підривають територіальну цілісність України.