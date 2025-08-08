ua en ru
Британія змінює політику щодо українців: чому біженцям відмовляють у захисті

Велика Британія, П'ятниця 08 серпня 2025 01:40
UA EN RU
Британія змінює політику щодо українців: чому біженцям відмовляють у захисті Ілюстративне фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Велика Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку, посилаючись на безпеку західних регіонів України. Це викликає занепокоєння серед біженців через невизначеність їхнього майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наразі Велика Британія стикається з величезним навантаженням на міграційну систему - кількість заяв на притулок постійно зростає. Саме тому уряд вирішив посилити правила, ускладнюючи шлях до легалізації.

Міністерство внутрішніх справ аргументує відмови тим, що війна нібито зосереджена на сході України, а на заході - достатньо безпечно.

Про це йдеться в звіті щодо ситуації в Україні, який МВС Британії оприлюднило у січні 2025 року. Саме цей звіт і використовується як аргумент для відмови під час розгляду заяв на надання притулку.

У звіті також зазначено, що в Україні немає жодних обмежень на пересування, тож людина з великою ймовірністю може переїхати в інший регіон країни, де активні бойові дії не ведуться.

До таких відносно безпечних місць МВС Великої Британії зараховує Київ, а також Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську та Львівську області.

Водночас юристи та правозахисники звертають увагу на те, що Форін-офіс (МЗС) рекомендує британським громадянам утриматися від поїздок до західних регіонів України "без нагальної потреби". Таким чином, британці самі собі суперечать: з одного боку - для своїх громадян сказано, що є небезпека по всій Україні, а з іншого - юристи бачать дисонанс між зовнішньополітичною оцінкою ризику та міграційною практикою.

Отож, з початку 2025 року Велика Британія почала масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку. Це не означає, що українці мають негайно їхати додому, бо чинні візи можна продовжити ще на півтора року. Але для багатьох українців це - величезна невизначеність і страх за майбутнє.

Як практика відмов виглядає в реальності

Наприклад, одному заявникові відмовили, бо його родина має подвійне громадянство з Угорщиною - і це нібито робить регіон безпечнішим, адже Угорщина є союзником Росії. Юристи вважають такі аргументи неприйнятними, адже вони фактично підривають територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що за даними Єврокомісії, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року. Передбачається, що кількість залишиться стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

При цьому в "Інфляційному звіті" Національного банку України (за липень 2025 року) йдеться про те, що Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб, а поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.

