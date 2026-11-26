Увечері 25 листопада Трамп і Рютте зустрілися в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, який часто називають "Південним Білим домом".

Переговори сторони назвали надзвичайно плідними, а зустріч "впливовою".

Також вказано, що в центрі їхньої уваги була війна РФ проти України, ситуація на Близькому Сході, а також спільні досягнення союзників по НАТО.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту,", - йдеться у заяві Трампа та Рютте.

Окрім того, президент США та генсек НАТО наголосили на необхідності продовжувати збільшувати оборонні витрати та інвестувати в промислову базу як у Сполучених Штатах, так і в країнах Альянсу.