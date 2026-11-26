Росія не повинна вдаватися до дій, які можуть навмисно або випадково призвести до поширення війни проти України на інші держави.
Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.
Увечері 25 листопада Трамп і Рютте зустрілися в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, який часто називають "Південним Білим домом".
Переговори сторони назвали надзвичайно плідними, а зустріч "впливовою".
Також вказано, що в центрі їхньої уваги була війна РФ проти України, ситуація на Близькому Сході, а також спільні досягнення союзників по НАТО.
"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту,",
Окрім того, президент США та генсек НАТО наголосили на необхідності продовжувати збільшувати оборонні витрати та інвестувати в промислову базу як у Сполучених Штатах, так і в країнах Альянсу.
До речі, раніше Рютте розповів, як Дональд Трамп "випробовує" Путіна на готовність до миру.
Також ми писали, що президент США висміяв слова українського лідера Володимира Зеленського про угоду з Росією до січня 2027 року.
Окрім того, стало відомо, що члени НАТО розраховують на зміну позиції Білого дому щодо скорочення американських військ у Європі.