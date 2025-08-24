Трамп і Рубіо привітали українців з Днем незалежності: ваша мужність надихає багатьох

"Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в переговорне врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру", - заявив Рубіо.

Державний секретар додав, що у цей день США сподіваються на подальше зміцнення економічного та безпекового партнерства між країнами заради майбутнього обох народів.

Звернення президента США опублікував Володимир Зеленський.

"Народ України має незламний дух, а мужність Вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають Вашу боротьбу, вшановують Ваші жертви і вірять у Ваше майбутнє як незалежної держави", - зазначив Трамп.

Американський лідер заявив, що "настав час покласти край безглуздим вбивствам". Тому США підтримують переговори про укладення угоди, яка "приведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України".



Фото: звернення Дональда Трампа (x.com/ZelenskyyUa)



Володимир Зеленський подякував Трампу за привітання і зазначив, що України та США можуть покласти край війні, працюючи разом.

"Ми цінуємо ваші добрі слова для українського народу та дякуємо Сполученим Штатам за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше: незалежність, свободу та гарантований мир", - підкреслив він.