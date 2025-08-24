Трамп и Рубио поздравили украинцев с Днем независимости: ваше мужество вдохновляет многих

"Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства. Мы верим в переговорное урегулирование, которое сохранит суверенитет Украины и будет гарантировать ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру", - заявил Рубио.

Государственный секретарь добавил, что в этот день США надеются на дальнейшее укрепление экономического партнерства и партнерства по безопасности между странами ради будущего обоих народов.

Обращение президента США опубликовал Владимир Зеленский.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чтят Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимого государства", - отметил Трамп.

Американский лидер заявил, что "пришло время положить конец бессмысленным убийствам". Поэтому США поддерживают переговоры о заключении соглашения, которое "приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".



Фото: обращение Дональда Трампа (x.com/ZelenskyyUa)



Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления и отметил, что Украина и США могут положить конец войне, работая вместе.

"Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир", - подчеркнул он.