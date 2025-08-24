RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп и Рубио поздравили украинцев с Днем независимости: ваше мужество вдохновляет многих

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио поздравили украинцев с Днем независимости. Они подчеркнули, что США поддерживают суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США и президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

"Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства. Мы верим в переговорное урегулирование, которое сохранит суверенитет Украины и будет гарантировать ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру", - заявил Рубио.

Государственный секретарь добавил, что в этот день США надеются на дальнейшее укрепление экономического партнерства и партнерства по безопасности между странами ради будущего обоих народов.

Обращение президента США опубликовал Владимир Зеленский.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чтят Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимого государства", - отметил Трамп.

Американский лидер заявил, что "пришло время положить конец бессмысленным убийствам". Поэтому США поддерживают переговоры о заключении соглашения, которое "приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".

Фото: обращение Дональда Трампа (x.com/ZelenskyyUa)

Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления и отметил, что Украина и США могут положить конец войне, работая вместе.

"Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир", - подчеркнул он.

 

День независимости Украины

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. РБК-Украина пообщалось с участником провозглашения Акта о независимости. Подробнее - читайте в нашем материале.

Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом мире, и только украинцы будут решать, каким он будет.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДональд ТрампДень независимости УкраиныМарко Рубио