Трамп і Путін розмовляли майже годину: перші деталі

Ушаков розповів, що під час переговорів Трамп порушив питання можливості якнайшвидшого завершення бойових дій між Україною і Росією.

Глава Кремля під час розмови пригрозив, що Росія не буде відступати від своїх "цілей щодо усунення причин конфлікту" з Україною.

За словами помічника Путіна, переговори України з Росією в Стамбулі залишаться двосторонніми.

Також Ушаков запевнив, що диктатор не обговорював із президентом США питання припинення поставок американської зброї в Україну, а також конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі.

Не обговорювалася і можливість зустрічі між президентом США та російським диктатором.

Путін і Трамп обговорювали і ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході. Голова Кремля цинічно "підкреслив важливість врегулювання на Близькому Сході шляхом дипломатії".

Путін привітав Трампа з майбутнім Днем незалежності США і нафантазував про "внесок РФ" у становлення американської державності.