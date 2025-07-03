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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп і Путін розмовляли майже годину: перші деталі

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже годину.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Ушаков розповів, що під час переговорів Трамп порушив питання можливості якнайшвидшого завершення бойових дій між Україною і Росією.

Глава Кремля під час розмови пригрозив, що Росія не буде відступати від своїх "цілей щодо усунення причин конфлікту" з Україною.

За словами помічника Путіна, переговори України з Росією в Стамбулі залишаться двосторонніми.

Також Ушаков запевнив, що диктатор не обговорював із президентом США питання припинення поставок американської зброї в Україну, а також конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі.

Не обговорювалася і можливість зустрічі між президентом США та російським диктатором.

Путін і Трамп обговорювали і ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході. Голова Кремля цинічно "підкреслив важливість врегулювання на Близькому Сході шляхом дипломатії".

Путін привітав Трампа з майбутнім Днем незалежності США і нафантазував про "внесок РФ" у становлення американської державності.

Анонс переговорів

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп анонсували свої переговори сьогодні, 3 липня, вдень.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи такий дзвінок, зазначив, що спільних тем у Путіна і Трампа точно небагато, бо вони різні люди.

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