Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня, - FT

Як пише видання, інформацію про плани Трампа і Путіна щодо припинення вогню до 20 квітня або 9 травня розкрили неназвані західні та українські чиновники.

"Путін захоче укласти (угоду - ред.) у такий знаменний день, як цей", - сказав FT український чиновник.

Журналісти зазначають, що прагнення Трампа швидко завершити війну РФ проти України "засліпило" Київ. Українські чиновники сподівалися, що зможуть переконати Трампа виробити спільну позицію щодо залучення Росії до переговорів, і пропонували доступ до рідкісноземельних металів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі FT заявив, що налагодити тісні стосунки з командою Трампа було "непросто", і визнав, що "знадобиться час", перш ніж вони зможуть побудувати такі самі стосунки, які були в них із представниками адміністрації Джо Байдена.

Але поки що, як уточнює видання, Україна і Європа побоюються, що США укладуть невигідну угоду з Росією.