Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, - FT

Как пишет издание, информацию о планах Трампа и Путина насчет прекращения огня до 20 апреля или 9 мая раскрыли неназванные западные и украинские чиновники.

"Путин захочет заключить (соглашение - ред.) в такой знаменательный день, как этот", - сказал FT украинский чиновник.

Журналисты отмечают, что стремление Трампа завершить войну РФ против Украины быстро "ослепило" Киев. Украинские чиновники надеялись, что смогут убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России к переговорам, и предлагали доступ к редкоземельным металлам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии FT заявил, что наладить тесные отношения с командой Трампа было "непросто", и признал, что “потребуется время”, прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие были у них с представителями администрации Джо Байдена.

Но пока, как уточняет издание, Украина и Европа опасаются, что США заключат невыгодную сделку с Россией.