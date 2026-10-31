Трамп і Путін домовляються про нові переговори

Нові переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна можуть відбутися вже за кілька тижнів.
Про це заявив глава американського Держдепу Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Державний секретар США повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
За словами американського дипломата, у центрі їхньої уваги була потенційна зустріч Трампа та Путіна.
Як пояснив Рубіо, нові переговори можуть відбутися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Що важливо розуміти, він запланований на 18-19 листопада в Китаї.
"Ми коротко обговорили можливість зустрічі наших лідерів для переговорів на саміті АТЕС наступного місяця", - заявив шеф американської дипломатії.
Рубіо також додав, що поки достеменно невідомо, чи прибуде глава Кремя на саміт G20 у Маямі.
До речі, Трамп нещодавно заявив, що планує провести швидку зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Попри це, очільник Білого дому досі не розкрив, де та коли можуть відбутися ці перемовини.
Нагадаємо, нещодавно Трамп виступив з новою заявою про завершення війни в Україні.
Також стало відомо, що глава Білого дому може відтермінувати постачання ракет Patriot в Україну до виборів в США.