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Трамп и Путин договариваются о новых переговорах

20:19 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)

Новые переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина могут состояться уже через несколько недель.

Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Государственный секретарь США сообщил, что провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам американского дипломата, в центре их внимания была потенциальная встреча Трампа и Путина.

Как пояснил Рубио, новые переговоры могут пройти во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Что важно понимать, он запланирован на 18-19 ноября в Китае.

"Мы кратко обсудили возможность встречи наших лидеров для переговоров на саммите АТЭС в следующем месяце", - заявил шеф американской дипломатии.

Рубио также добавил, что пока доподлинно неизвестно, будет ли глава Кремя на саммите G20 в Майами.

Кстати, Трамп недавно заявил, что планирует провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на это, глава Белого дома до сих пор не раскрыл, где и когда могут состояться такие переговоры.

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