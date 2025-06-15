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Трамп і прем'єр Австралії обговорять на G7 тарифи і проект підводних човнів

Неділя 15 червня 2025 05:16
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Трамп і прем'єр Австралії обговорять на G7 тарифи і проект підводних човнів Фото: Ентоні Альбанезе (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що у вівторок планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7 у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, зустріч відбудеться після того, як США запровадили мита на австралійський імпорт, а Пентагон переглядає пакт Аукус (угода про розробку атомних підводних човнів з Австралією і Великою Британією).

Альбанезе сказав журналістам, що розраховує зустрітися з Трампом на полях G7. Він уточнить, що обговорить із ним тарифи США на австралійський імпорт, а також порушать питання Аукуса.

"Ми піднімемо важливість Аукуса і проведемо обговорення, як і належить двом друзям. Контекст обговорень щодо Аукусу визначатиметься тим, який внесок зробить Австралія, який потенціал Аукус може надати Сполученим Штатам у плані низки вигод", - сказав він.

Bloomberg пояснює, що перегляд угоди був проведений після того, як глава Пентагону Піт Хегсет звернувся до союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з проханням значно збільшити витрати на оборону.

Інші зустрічі Трампа на G7

Нагадаємо, кілька днів тому прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила журналістам, що на полях саміту G7, що відбудеться з 15 до 17 червня в Канаді - готуються двосторонні зустрічі лідерів. Крім того, очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що розраховує зустрітися з Трампом на саміті й обговорити санкції проти Росії.

"Цей санкційний пакет (законопроєкт Грема-Блюменталя) для нас дуже важливий. Ми обговорювали, вони до нас приїжджали, ми дуже позитивно ставимося до цього. І ми їм за це дійсно вдячні", - сказав Зеленський.

Однак він зазначив, що все одно кінцеве рішення залежить від Трампа.

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Сполучені Штати Америки Австралія Дональд Трамп
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