Трамп і прем'єр Австралії обговорять на G7 тарифи і проект підводних човнів

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що у вівторок планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7 у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, зустріч відбудеться після того, як США запровадили мита на австралійський імпорт, а Пентагон переглядає пакт Аукус (угода про розробку атомних підводних човнів з Австралією і Великою Британією).

Альбанезе сказав журналістам, що розраховує зустрітися з Трампом на полях G7. Він уточнить, що обговорить із ним тарифи США на австралійський імпорт, а також порушать питання Аукуса.

"Ми піднімемо важливість Аукуса і проведемо обговорення, як і належить двом друзям. Контекст обговорень щодо Аукусу визначатиметься тим, який внесок зробить Австралія, який потенціал Аукус може надати Сполученим Штатам у плані низки вигод", - сказав він.

Bloomberg пояснює, що перегляд угоди був проведений після того, як глава Пентагону Піт Хегсет звернувся до союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з проханням значно збільшити витрати на оборону.