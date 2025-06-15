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Трамп и премьер Австралии обсудят на G7 тарифы и проект подводных лодок

Воскресенье 15 июня 2025 05:16
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Трамп и премьер Австралии обсудят на G7 тарифы и проект подводных лодок Фото: Энтони Альбанезе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во вторник планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7 в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, встреча состоится после того, как США ввели пошлины на австралийский импорт, а Пентагон пересматривает пакт Аукус (соглашение о разработке атомных подводных лодок с Австралией и Великобританией).

Альбанезе сказал журналистам, что рассчитывает встретится с Трампом на полях G7. Он уточнит, что обсудит с ним тарифы США на австралийский импорт, а также будет поднят вопрос Аукуса.

"Мы поднимем важность Аукуса и проведем обсуждение, как и положено двум друзьям. Контекст обсуждений по Аукусу будет определяться тем, какой вклад внесет Австралия, какой потенциал Аукус может предоставить Соединенным Штатам в плане ряда выгод", - сказал он.

Bloomberg поясняет, что пересмотр соглашения был проведен после того, как глава Пентагона Пит Хегсет обратился к союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с просьбой значительно увеличить расходы на оборону.

Другие встречи Трампа на G7

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила журналистам, что на полях саммите G7, который состоится с 15 по 17 июня в Канаде - готовятся двухсторонние встречи лидеров. Кроме того, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил недавно, что рассчитывает встретится с Трампом на саммите и обсудить санкции против России.

"Этот санкционный пакет (законопроект Грэма-Блюменталя) для нас очень важен. Мы обсуждали, они к нам приезжали, мы очень положительно относимся к этому. И мы им за это действительно благодарны", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что все равно конечное решение зависит от Трампа.

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Соединенные Штаты Америки Австралия Дональд Трамп
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