Білий дім готує зустрічі Трампа на G7: на саміті буде й Зеленський

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що на полях саміту G7 у Канаді готуються двосторонні зустрічі лідерів. Також очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", - додала Левітт.

"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустріч між президентом та іншими іноземними лідерами", - повідомила вона.

Зокрема, на запитання, чи можливі двосторонні контакти президента США Дональда Трампа крім офіційних заходів G7, включаючи зустрічі з лідерами запрошених країн, Левітт сказала наступне:

Участь Зеленського в G7

Нагадаємо, днями речник глави МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Зеленський, крім саміту НАТО, отримав запрошення на засідання G7 і ЄС.

Говорячи про "Велику сімку", вона пройде вже найближчими днями, з 15 по 17 червня. Тихий зазначив, що підготовка до зустрічі та форматів триває. Однак новини безпосередньо про фінальне рішення щодо участі будуть ближче до дат подій.

"Тому що ви розумієте, що багато чинників впливає, і йдеться не тільки про зустрічі та рішення, йдеться і про безпекову ситуацію. Все-таки в нас країна в повномасштабній війні. Але я можу підтвердити, що запрошення на обидві події є і підготовка до участі в них теж є. Це факт", - сказав він.

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