Трамп і Нетаньяху заявили про прогрес у переговорах щодо Гази

У Вашингтоні відбулася спільна пресконференція, на якій президент США Дональд Трамп повідомив про згоду ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу підтримати запропонований американською стороною проєкт урегулювання.

Документ передбачає припинення майже дворічного протистояння в секторі Газа, звільнення заручників і поступове виведення ізраїльських військ.

Трамп підкреслив, що сторони підійшли максимально близько до укладення довгоочікуваної угоди. Він висловив сподівання, що керівництво ХАМАС прийме умови, що відкривають шлях до припинення вогню.

Ключові пункти ініціативи

Білий дім опублікував план із 20 пунктів. Серед основних положень:

припинення вогню та обмін полоненими;

звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів;

виведення ізраїльської армії з анклаву поетапно;

роззброєння структур ХАМАС;

створення тимчасового уряду під егідою міжнародної організації.

Трамп подякував Нетаньягу за готовність підтримати запропоновані умови і висловив упевненість, що спільні кроки можуть покласти край десятиліттям насильства і руйнувань.

Дипломатичний контекст

Це був четвертий візит ізраїльського прем'єра до Білого дому з початку другого терміну Трампа. Зустріч відбулася незабаром після того, як низка західних країн визнали палестинську державність, що викликало критику з боку Вашингтона і Тель-Авіва.

Трамп зазначив, що такі кроки розглядає як поступку ХАМАС, але водночас зробив ставку на досягнення консенсусу з ізраїльським керівництвом, попри його настороженість щодо деяких положень документа.

Ситуація в Газі

Переговори проходили на тлі активних бойових дій. Ізраїльські танкові підрозділи на початку тижня просунулися глибше в центр Гази, де відбувається одна з найбільших операцій з початку конфлікту. Нетаньяху заявив, що метою військових дій залишається повне знищення ХАМАС.

Бойові дії залишили значну частину сектора в руїнах і посилили гуманітарну кризу. Спроби раніше укласти угоду за посередництва США закінчувалися невдачею через непримиренні розбіжності між сторонами.