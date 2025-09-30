Трамп и Нетаньяху заявили о прогрессе в переговорах по Газе

США представили новый план урегулирования конфликта в Газе. На фоне эскалации боевых действий обсуждается перспектива соглашения, которое может изменить баланс сил на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
В Вашингтоне прошла совместная пресс-конференция, на которой президент США Дональд Трамп сообщил о согласии израильского премьера Биньямина Нетаньяху поддержать предложенный американской стороной проект урегулирования.
Документ предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в секторе Газа, освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск.
Трамп подчеркнул, что стороны подошли максимально близко к заключению долгожданного соглашения. Он выразил надежду, что руководство ХАМАС примет условия, открывающие путь к прекращению огня.
Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Среди основных положений:
прекращение огня и обмен пленными;
освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;
вывод израильской армии из анклава поэтапно;
разоружение структур ХАМАС;
создание временного правительства под эгидой международной организации.
Трамп поблагодарил Нетаньяху за готовность поддержать предложенные условия и выразил уверенность, что совместные шаги могут положить конец десятилетиям насилия и разрушений.
Это был четвертый визит израильского премьера в Белый дом с начала второго срока Трампа. Встреча состоялась вскоре после того, как ряд западных стран признали палестинскую государственность, что вызвало критику со стороны Вашингтона и Тель-Авива.
Трамп отметил, что такие шаги рассматривает как уступку ХАМАС, но при этом сделал ставку на достижение консенсуса с израильским руководством, несмотря на его настороженность в отношении некоторых положений документа.
Переговоры проходили на фоне активных боевых действий. Израильские танковые подразделения в начале недели продвинулись глубже в центр Газы, где проходит одна из крупнейших операций с начала конфликта. Нетаньяху заявил, что целью военных действий остается полное уничтожение ХАМАС.
Боевые действия оставили значительную часть сектора в руинах и усугубили гуманитарный кризис. Попытки ранее заключить соглашение при посредничестве США заканчивались неудачей из-за непримиримых разногласий между сторонами.
Напоминаем, что израильская делегация на заседании ООН по палестинскому вопросу заявила, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все заложники и не удастся окончательно устранить ХАМАС.
Отметим, что отношения между Израилем и Египтом осложняются: в Иерусалиме выражают тревогу из-за активности Каира на Синайском полуострове, считая её возможным риском для соблюдения мирного соглашения 1979 года.