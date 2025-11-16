UA

Трамп і Грін посварились через "справу Епштейна": у чому звинувачують президента США

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Конгресмен, представниця руху MAGA Марджорі Тейлор Грін винуватила президента США Дональда Трампа в приховуванні справи Епштейна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Грін у соцмережі Х.

"Через справу Епштейна я піддаюся нападкам з боку президента Трампа. Це справді змушує задуматися, що ж знаходиться в цих файлах і хто і яка країна чинить на нього такий тиск?", - написала вона.

Марджорі Грін додала, що "пробачає" йому і молитиметься "за те, щоб він повернувся до своїх початкових обіцянок щодо MAGA".

Перед тим Трамп заявив, що більше не підтримуватме Грін.

"Я відкликаю свою підтримку конгресвумен Марджорі Тейлор Грін з великого штату Джорджія. Все, що я бачу від "божевільної" Марджорі, - це скарги, скарги, скарги!" -написав Трамп.

У дописі в соцмережі Truth Social у суботу, 15 листопада, він назвав її зрадницею і вкотре звинуватив у лівацьких настроях, обігравши прізвище Грін.

"Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Бура (зелена трава стає бурою, коли починає гнити!) зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаєм", - написав Трамп.

 

Справа Джеффрі Епштейна

Як повідомляло РБК-Україна, 13 листопада демократи з Комітету із нагляду Палати представників США оприлюднили нові електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких згадується Трамп.

Після цього Трамп написав у соцмережі Truthcosial, що таким чином демократи відвертають увагу від своїх політичних провалів.

Фінансист Джеффрі Епштейн прославився організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу.

Наразі головним питанням залишається наявність "списку контактів" Епштейна - людей, які могли бути його клієнтами. З відкритих джерел підтверджено, що він спілкувався у тому числі з Дональдом Трампом.

Радикальні прихильники Трампа роками вимагали від американської влади оприлюднити "список" - мовляв, він засвідчить, що американська культурна і політична еліта причетна до цих злочинів.

