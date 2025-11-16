Трамп і Грін посварились через "справу Епштейна": у чому звинувачують президента США

"Через справу Епштейна я піддаюся нападкам з боку президента Трампа. Це справді змушує задуматися, що ж знаходиться в цих файлах і хто і яка країна чинить на нього такий тиск?", - написала вона.

Марджорі Грін додала, що "пробачає" йому і молитиметься "за те, щоб він повернувся до своїх початкових обіцянок щодо MAGA".

Перед тим Трамп заявив, що більше не підтримуватме Грін.

"Я відкликаю свою підтримку конгресвумен Марджорі Тейлор Грін з великого штату Джорджія. Все, що я бачу від "божевільної" Марджорі, - це скарги, скарги, скарги!" -написав Трамп.

У дописі в соцмережі Truth Social у суботу, 15 листопада, він назвав її зрадницею і вкотре звинуватив у лівацьких настроях, обігравши прізвище Грін.

"Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Бура (зелена трава стає бурою, коли починає гнити!) зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаєм", - написав Трамп.