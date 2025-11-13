У США оприлюднили нові листи скандального Епштейна із згадками Трампа
Демократи з Комітету із нагляду Палати представників США оприлюднили нові електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких згадується Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Першими із майже трьох тисяч документів, які отримав Комітет, було опубліковано три листи.
Згідно з електронним листуванням, опублікованим 12 листопада, засуджений за сексуальні злочини нині покійний фінансист Джеффрі Епштейн назвав Дональда Трампа "собакою, який ще не загавкав" та сказав своїй колишній супутниці Гіслен Максвелл, що ймовірна жертва "провела години в його будинку" з Трампом.
"Його ім'я жодного разу не згадувалося", - додав він.
На це Максвел відповіла: "Я думала про це ..."
Цей лист був написаний у квітні 2011 року.
В іншому листі від 31 січня 2019 року, адресованому журналісту Майклу Вулффу, автору книг про президентсво Трампа, Епштейн заявив, що Трамп попросив фінансиста відмовитися від членства у клубі Мар-а-Лаго.
"Трамп сказав, що попросив мене відрахуватися. Ніколи [я не був] членом. Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це", - йдеться в опублікованому листі.
У цих листах ім'я жертви (або жертв) не розкривається.
Реакція Дональда Трампа
Невдовзі після оприлюднення листів президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truthcosial, що таким чином демократи відвертають увагу від своїх політичних провалів.
"Демократи знову намагаються згадати про пересуди Джеффрі Епштейна, бо вони зроблять усе, щоб відвернути увагу від того, як погано вони впоралися з шатдауном та багатьма іншими темами", - написав він.
Хто такий Джеффрі Епштейн
Джеффрі Епштейн викладав математику та фізику в приватній школі Далтон на Манхеттені. В 1976 році він заснував фірму J Epstein & Co. Однак прославився фінансист організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу.
Наразі головним питанням залишається наявність "списку контактів" Епштейна - людей, які могли бути його клієнтами. З відкритих джерел підтверджено, що він спілкувався з Біллом Клінтоном, принцом Ендрю, Вуді Аленом, Кевіном Спейсі, Тоні Блером, Наомі Кемпбел, Майклом Джексоном та Дональдом Трампом.
Дружба Трампа з Епштейном розпочалася у 1980-х, коли вони жили по сусідству у Флориді. Вони часто з'являлися разом на публіці, і Трамп, як і багато інших відомих людей, неодноразово літав літаком Епштейна.
Імовірно, не всі особи з кола знайомств Епштейна були причетні до його злочинної діяльності. Дехто мав із ним лише ділові чи соціальні контакти. Однак, саме навколо цього найбільше спекуляцій.
Радикальні прихильники Трампа роками вимагали від американської влади оприлюднити "список" - мовляв, він засвідчить, що американська культурна і політична еліта причетна до цих злочинів. На таких настроях грав і сам Трамп в ході передвиборчої кампанії, обіцяючи оприлюднити документи.
