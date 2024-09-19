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Трамп і Гарріс мають рівні шанси у Пенсільванії, - опитування

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Виборці штату Пенсільванія у США, віддали незначну перевагу кандидату у президенти Камалі Гарріс. Похибка становила плюс-мінус 3 відсоткові пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Пенсільванія є одним з семи найважливіших штатів, де відбудуться вибори. За даними агентства, Гарріс зберегла свою перевагу в 4 пункти, отримавши 50% до 46% з похибкою плюс-мінус 3,8 відсоткових пункти.

Однак дані опитувань свідчать про напружену боротьбу між кандидатами в цьому штаті. Ймовірно, Пенсільванія разом з Арізоною, Джорджією, Мічиганом, Невадою, Північною Кароліною, Вісконсіном, ймовірно, визначатиме результат виборів у листопаді.

Серед 1003 потенційних і зареєстрованих виборців Пенсильванії, опитаних 12-16 вересня, 48% сказали, що проголосують за Гарріс, тоді як 47% сказали, що проголосують за Трампа - різниця в 1 пункт, що вкладається в межі похибки опитування в плюс-мінус 3,6 відсоткових пункти.

Дебати Гарріс і Трампа

В ніч на 11 вересня у Сполучених Штатах Америки відбулись дебати між кандидатами у президенти США - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. За даними соціальних опитувань, дебати виграла Камала Гарріс.

Детальніше про дебати - за посиланням.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США