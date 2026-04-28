Трамп і Чарльз III зустрінуться без камер через побоювання повтору "сценарію з Зеленським", - ЗМІ

На закритому форматі зустрічі в Овальному кабінеті наполягли саме британські чиновники.

Чому зустріч - без преси

У лютому 2025 року Трамп розкритикував Зеленського просто в прямому ефірі - під час зустрічі в Білому домі. Щоб подібне не повторилося з британським монархом, чиновники домовились: король Чарльз ІІІ з'явиться перед пресою лише на початку зустрічі - для фото. Далі всі журналісти залишать кімнату.

Що планується на візиті

Король прибув до Вашингтона в понеділок увечері. У вівторок - ключові події:

двостороння зустріч з Трампом в Овальному кабінеті;

виступ перед Конгресом США.

На всіх заходах поряд із монархом будуть співробітники палацу та міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

"Живий щит" для короля

Дипломатичні джерела розповіли, що Купер готова втрутитися, якщо переговори підуть не за планом.

"Вона готова кинутися в дію як живий щит для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію загалом, як він схильний робити", - сказало одне з джерел.

Втім, урядові інсайдери кажуть, що швидше за все, Чарльз впорається сам.

"Він має десятиліття досвіду в подібних речах, зокрема зустрічі з деякими досить складними персонажами. Він читає всі свої документи і точно знає, що відбувається. Ми думаємо, що з ним все буде добре", - сказало інше джерело.

Деякі чиновники вважають, що у своєму виступі Чарльз торкнеться теми довкілля та підтримки України. Ці теми можна розцінити як непряму критику адміністрації Трампа - але король, імовірно, формулюватиме їх у загальному вигляді, без конкретних випадів.

Що Трамп сказав про короля

Сам Трамп у неділю в ефірі телеканалу CBS News похвалив Чарльза за те, що той не скасував поїздку після стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні.

"[Король] - чудова людина, і ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина та приголомшливий представник, і він сміливий", - сказав президент.

Британська сторона покладає на поїздку великі надії, адже відносини між двома країнами зараз переживають один з найскладніших періодів за десятиліття.

Нещодавно Трамп погрожував помстою після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Рейчел Рівз публічно розкритикували його позицію щодо війни в Ірані. Уряд сподівається, що особиста зустріч із монархом пом'якшить риторику американського президента.