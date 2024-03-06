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Трамп і Байден виграють у "Супервівторку": оприлюднено попередні результати

США, Середа 06 березня 2024 07:56
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Трамп і Байден виграють у "Супервівторку": оприлюднено попередні результати Фото: президент США Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп (РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У вівторок, 5 березня, чинний президент США Джо Байден і колишній президент країни Дональд Трамп, здобули першість на загальнонаціональних первинних виборах у більшості штатів. Таким чином кандидати створили умови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, попри низькі рейтинги своєї популярності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп здобув голоси республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мейні, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії, відсунувши на другий план колишнього посла ООН Ніккі Гейлі, - свого єдиного суперника, який залишився, і чия кампанія більше не має шансів на номінацію. Згідно з прогнозами Edison Research, єдину перемогу екс-посол США в ООН здобула у Вермонті.

Після впевненого виступу в 15 штатах, де у "Супервівторок" було обрано понад третину республіканських делегатів, Трамп практично забезпечив собі третю поспіль номінацію на посаду президента, незважаючи на численні кримінальні звинувачення.

Трамп і Байден, пише агентство, зосередили свою увагу один на одному, коли результати стали очевидними. У своїй переможній промові, виголошеній у своєму маєтку Мар-А-Лаго у Флориді, Трамп зосередився на імміграційній політиці Байдена і назвав його "найгіршим президентом" в історії.

"Наші міста заполонила злочинність мігрантів", - сказав він, хоча дані про злочинність не підтверджують цього твердження.

У відповідь Байден знову назвав Трампа загрозою для американської демократії.

"Сьогоднішні результати залишають американський народ перед чітким вибором: Чи будемо ми продовжувати рухатися вперед, чи дозволимо Дональду Трампу тягнути нас назад у хаос, розкол і темряву, які визначили його термін перебування на посаді?", - сказав Байден.

Очікувалося, що Байден переможе на виборах від Демократичної партії, однак організоване активістами протестне голосування в Міннесоті, які виступали проти сильної підтримки президентом Ізраїлю, принесло несподівано високі результати.

За даними екзит-полів Edison Research, "невизначені" голоси в Міннесоті склали майже 20%, при цьому було підраховано більше половини передбачуваних голосів, що навіть вище, ніж 13%, які набрала аналогічна акція в Мічигані минулого тижня. Тим не менш, Байден переміг у Міннесоті та 14 інших штатах, включно з голосуванням поштою в Айові, яке завершилося у вівторок, 5 березня.

Чинний президент зазнав однієї поразки - на американській території Американського Самоа, де підприємець Джейсон Палмер отримав 51 голос проти 40 у Байдена, згідно з даними Демократичної партії Американського Самоа.

Перший президентський реванш за понад півстоліття

Ще одна виборча кампанія між 77-річним Трампом і 81-річним Байденом - перший повторний президентський поєдинок у США з 1956 року. Мало хто з американців задоволений такою ситуацією. Опитування громадської думки демонструють, що і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги підтримки серед виборців.

Екзит-поли Edison Research у Каліфорнії, Північній Кароліні та Вірджинії продемонстрували, що головними проблемами для республіканських виборців були імміграція та економіка. Більшість виборців-республіканців у цих штатах заявили, що підтримують депортацію нелегальних іммігрантів. Трамп, який часто принижує мігрантів, пообіцяв у разі обрання провести найбільшу депортацію в історії США.

Reuters зазначає, що результати "Супервівторка" лише посилять тиск на Ніккі Гейлі з метою змусити її відмовитися від участі в перегонах. У вівторок вона не з'явилася на публіці, а її кампанія не запланувала жодних заходів на майбутнє.

За словами прес-секретаря політика, голосування показало, що "залишається великий блок республіканських виборців, які висловлюють глибоке занепокоєння щодо Дональда Трампа".

Інші кандидати

Крім того, у "Супервівторок" виборці голосували за кандидатів, які не потрапили до списку.

Так, у Каліфорнії представник Демократичної партії Адам Шифф, головний прокурор у першому процесі імпічменту Трампа, вийшов на загальні вибори, щоб стати наступником покійного сенатора від Демократичної партії Діани Файнстайн. Його опонентом буде колишній бейсболіст Стів Гарві, - республіканець, який випередив представницю демократів Кеті Портер.

Виборча система Каліфорнії, в якій два найкращі кандидати проходять далі незалежно від партійної приналежності, спонукала кампанію Шиффа застосувати незвичайну стратегію: він запустив рекламу, спрямовану на підтримку Гарві серед республіканських виборців, вважаючи, що Гарві, ймовірно, буде слабшим опонентом у листопаді, ніж Портер у штаті, що тяжіє до демократів.

У Північній Кароліні республіканську номінацію на посаду губернатора виграв віце-губернатор Марк Робінсон, якого підтримував Трамп.

Робінсон, який стане першим темношкірим керівником штату, зазнав критики за різкі коментарі щодо ЛГБТ, жінок і мусульман. Він зустрінеться з генеральним прокурором-демократом Джошем Стайном в одному з найбільш запеклих губернаторських перегонів у країні.

Поп-зірка Тейлор Свіфт закликала своїх шанувальників голосувати у пості в Instagram, хоча вона не підтримала конкретних кандидатів. Кампанія Байдена сподівається, що Свіфт врешті-решт підтримає його кандидатуру, як вона це зробила у 2020 році.

Вразливі місця Трампа і специфіка Байдена

Виклик Ніккі Гейлі висвітлив деякі потенційні вразливі місця Трампа на загальних виборах. У деяких штатах екс-посол ООН набрала 40%, особливо добре виступаючи серед незалежних, добре освічених і "приміських" виборців, які можуть зіграти вирішальну роль у штатах, під час протистояння у листопаді.

Близько третини виборців у Північній Кароліні заявили, що Трамп не зможе виконувати обов'язки президента, якщо його визнають винним у скоєнні злочину, тоді як у Вірджинії 53% сказали, що він зможе обіймати цю посаду, навіть якщо його визнають винним.

Перший кримінальний процес над Трампом має розпочатися 25 березня в Нью-Йорку, де його звинувачують у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат "відкатів" порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року.

Окрім справи в Нью-Йорку, Трампу висунуто окремі звинувачення у втручанні у вибори на федеральному рівні та на рівні штату Джорджія, хоча неясно, чи дійде справа до суду до виборів 5 листопада. Політику також висунуті федеральні звинувачення в тому, що він зберігав секретні документи після того, як залишив посаду.

Трамп не визнав себе винним у всіх чотирьох кримінальних справах.

Водночас, Байден стикається з власними слабкостями, зокрема, з поширеним занепокоєнням щодо його віку. Він уже є найстаршим президентом в історії.

Президентські вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головними претендентами на кандидатство від демократів є чинний президент Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп. Крім того, у перегонах від республіканців бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

2 березня Трамп виграв кокуси республіканців у Міссурі та Айдахо та отримав усі голоси всіх делегатів Мічигану. Також політик виграв кокуси у штаті Північна Дакота.

4 березня політик вперше за кампанію програв праймериз Гейлі в окрузі Колумбія.

Згідно з опитуванням The New York Times та Сієнського коледжу, станом на початок березня, Дональд Трамп випереджає Джо Байдена на п'ять пунктів. Трампа на виборах готові підтримати 48% респондентів, а Байдена - 43%.

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Дональд Трамп
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