Было бы полезно, если бы РФ ушла из Крыма и Донбасса, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com gageskidmore)

Джон Болтон посоветовал России также не вмешиваться в выборы США

Советник президента Соединенных Шатов Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что было бы полезно, если бы Россия ушла из Крыма и востока Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 26 октября, во время визита в Тбилиси (Грузия), Болтон также сказал, что было бы неплохо, если бы Россия также перестала вмешиваться в выборы в США.

"Будет полезно, если они (россияне, - ред.) перестанут вмешиваться в наши выборы… Если выйдут из Крыма и Донбасса в Украине, прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будет менее навязчивыми на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.

Напомним, ранее Болтон сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Болтон передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве ранее на этой неделе.