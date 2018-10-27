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Трамп: найгірше, що траплялося з Росією - моя перемога на виборах

Новини » Політика    27.10.2018 - 08:41
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

У той же час Трамп заявив, що хоче порозумітися з РФ, Китаєм, КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав свою перемогу на виборах в 2016 році "найгіршою подією" для Росії. Про це він сказав на зустрічі зі своїми прихильниками в Північній Кароліні, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Однак, Трамп не вважає поганою ідеєю спробувати налагодити стосунки як з Росією, так і з іншими країнами, з якими у США є напруженість.

"Найгірше, що траплялося з Росією - моя перемога на виборах. Але в той же час порозумітися з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південної Кореєю і Японією, а також усіма іншими - це хороша, а не погана річ. Ми будемо продовжувати домагатися результатів", - заявив Трамп.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія пішла з Криму і сходу України. А також сказав, що Росії варто було б перестати втручатися вибори в США.

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