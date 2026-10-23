Трамп хотів перейменувати Атлантичний океан на картах Google, але отримав відмову

Як Трамп обирав океан

"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не ставитиму ні "Трамп", ні "Америка" на жодному іншому океані, крім цих двох. Тож ми серйозно придивилися до Атлантичного", - розповів Трамп.

За його словами, він зателефонував Пічаї і запитав, чи зможе компанія "впоратися" з такою пропозицією.

Що відповіли в Google

Як переказав Трамп, Пічаї відмовив: "Ні-ні-ні. Цього разу я цього не робитиму... Океани - це інше, сер. Вони омивають багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це".

"Тож я, мабуть, відмовлюся. Відмовитися? Думаю, хай залишається Атлантичним океаном", - підсумував президент США.

The Guardian звернулася до Google по коментар.