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Трамп хотел переименовать Атлантический океан на картах Google, но получил отказ

03:49 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Трамп хотел переименовать Атлантический океан на картах Google, но получил отказ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп попросил гендиректора Google Сундара Пичаи переименовать Атлантический океан в карты в свою честь или в честь Америки. Компания отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на митинге в Южной Каролине, которое приводит The Guardian.

Как Трамп выбирал океан

"Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не буду ставить ни "Трамп", ни "Америка" ни на одном другом океане, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно присмотрелись к Атлантическому", - рассказал Трамп.

По его словам, он позвонил по телефону Пичаи и спросил, сможет ли компания "справиться" с таким предложением.

Ответившие в Google

Как рассказал Трамп, Пичаи отказал: "Нет-нет-нет. На этот раз я этого не буду делать... Океаны - это другое, сэр. Они омывают многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом".

"Итак, я, пожалуй, откажусь. Отказаться? Думаю, пусть остается Атлантическим океаном", - подытожил президент США.

The Guardian обратилась к Google за комментарием.

О переименовании океанов Трамп заговорил еще в конце августа, когда подписывал указ по озеру Онтарио. "У нас есть залив, есть озеро, теперь нужен океан", - объяснял он тогда, замахнувшись на Атлантический или Тихий.

Переименование озера, разделяющего США и Канаду, в Оттаве восприняли болезненно. Премьер Канады Марк Карни ответил Трампу напоминанием об историческом контексте этого названия.

Объекты в честь самого Трампа тоже возникают. В январе во Флориде часть Южного бульвара, ведущую от аэропорта Палм-Бич до его резиденции Мар-а-Лаго, назвали именем президента.

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