Трамп хотел переименовать Атлантический океан на картах Google, но получил отказ

Президент США Дональд Трамп попросил гендиректора Google Сундара Пичаи переименовать Атлантический океан в карты в свою честь или в честь Америки. Компания отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на митинге в Южной Каролине, которое приводит The Guardian .

Как Трамп выбирал океан

"Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не буду ставить ни "Трамп", ни "Америка" ни на одном другом океане, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно присмотрелись к Атлантическому", - рассказал Трамп.

По его словам, он позвонил по телефону Пичаи и спросил, сможет ли компания "справиться" с таким предложением.

Ответившие в Google

Как рассказал Трамп, Пичаи отказал: "Нет-нет-нет. На этот раз я этого не буду делать... Океаны - это другое, сэр. Они омывают многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом".

"Итак, я, пожалуй, откажусь. Отказаться? Думаю, пусть остается Атлантическим океаном", - подытожил президент США.

The Guardian обратилась к Google за комментарием.