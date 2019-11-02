США просили Лондон помочь в сборе компромата на американские спецслужбы

Фото: Уильям Барр (twitter.com/truthout)

Генпрокурор изучает обстоятельства, которые привели к началу расследования попыток вмешательства РФ в американские выборы

Британские власти были удивлены запросом от генерального прокурора США Уильяма Барра, изучающего обстоятельства, которые привели к началу расследования попыток вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Генпрокурор попросил помощи в сборе компромата на американские спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Independent.

"Раньше мы никогда не сталкивались ни с чем подобным.... По сути они весьма настойчиво просят нас помочь очернить их собственные спецслужбы", - сообщил собеседник издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды. В частности, Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кроме того, по данным журналистов, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Уильяма Барра. Мюллер, в частности, проводил расследование относительно вмешательства России в американски выборы.