ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США просили Лондон помочь в сборе компромата на американские спецслужбы

Новости » Политика     02.11.2019 - 19:12
США просили Лондон помочь в сборе компромата на американские спецслужбы
Фото: Уильям Барр (twitter.com/truthout)

Генпрокурор изучает обстоятельства, которые привели к началу расследования попыток вмешательства РФ в американские выборы

Британские власти были удивлены запросом от генерального прокурора США Уильяма Барра, изучающего обстоятельства, которые привели к началу расследования попыток вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Генпрокурор попросил помощи в сборе компромата на американские спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Independent.

"Раньше мы никогда не сталкивались ни с чем подобным.... По сути они весьма настойчиво просят нас помочь очернить их собственные спецслужбы", - сообщил собеседник издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды. В частности, Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кроме того, по данным журналистов, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Уильяма Барра. Мюллер, в частности, проводил расследование относительно вмешательства России в американски выборы.

Трамп снизил квоту США на прием беженцев Посольство США призвало Россию освободить украинских журналистов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь