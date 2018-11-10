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Трамп в ходе визита в Париж проведет переговоры с Макроном

Новости » Политика    10.11.2018 - 05:27
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Во Франции 11 ноября пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу вечером, 9 ноября, прибыл в Париж во главе официальной делегации для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

На субботу, 10 ноября, у Трампа запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с участием членов делегаций обеих сторон.

Также отмечается, что в воскресенье Макрон примет Трампа и еще около 100 глав государств, правительств и международных организаций в Париже на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" для США предложение главы Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию, чтобы Европа могла защищаться, не завися от США.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он опасается, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность, и считает, что Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

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Новости Украины ПарижДональд ТрампЭммануэль Макрон
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