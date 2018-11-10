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Трамп під час візиту до Парижа проведе переговори з Макроном

Новини » Політика    10.11.2018 - 05:27
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

У Франції 11 листопада відбудуться урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю ввечері, 9 листопада, прибув до Парижа на чолі офіційної делегації для участі в урочистостях з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

На суботу, 10 листопада, у Трампа запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і переговори зf участю членів делегацій обох сторін.

Також наголошується, що в неділю Макрон прийме Трампа і ще близько 100 голів держав, урядів і міжнародних організацій в Парижі на урочистостях з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав "дуже образливою" для США пропозицію глави Франції Еммануеля Макрона створити загальноєвропейську армію, щоб Європа могла захищатися самостійно, не залежачи від США.

6 листопада президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Він побоюється, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека, і вважає, що Європа повинна бути здатна захищатися самостійно, не залежачи від США.

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Новини України ПарижДональд ТрампЕммануель Макрон
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