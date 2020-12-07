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Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США

Вашингтон, Понедельник 07 декабря 2020 22:42
Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены американские штаты. Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали, что Трамп хочет объявить американцам о "приоритетном подходе America First". Ожидается, что такое заявление он сделает во время завтрашнего брифинга в Белом доме.

Кроме того, источник, близкий к Рабочей группы по вопросам коронавируса Белого дома, рассказал, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу 11 декабря.

"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем доставлять их по всему миру, чтобы получить международный доступ", - сказал неназванный чиновник, предполагая, что международная помощь может начаться в конце весны или в начале лета.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило США рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампвакцина от коронавируса

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