Трамп хоче заборонити давати вакцину іншим країнам, поки не забезпечать США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від коронавірусу іншим країнами, поки нею не будуть забезпечені американські штати. Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Високопоставлені чиновники з Білого дому розповіли, що Трамп хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід America First". Очікується, що таку заяву він зробить під час завтрашнього брифінгу в Білому домі.

Крім того, джерело, наближене до Робочої групи з питань коронавірусу Білого дому, розповіло, що дозвіл на використання вакцин Pfizer-BioNTech може бути вже в п’ятницю 11 грудня.

"Першочерговим завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо доставляти їх по всьому світу, щоб отримати міжнародний доступ", - сказав неназваний чиновник, передбачаючи, що міжнародна допомога може початися наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України попросило США розглянути можливість надання Україні вакцини від коронавірусу в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".