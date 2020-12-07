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Трамп хоче заборонити давати вакцину іншим країнам, поки не забезпечать США

Вашингтон, Понеділок 07 грудня 2020 22:42
Трамп хоче заборонити давати вакцину іншим країнам, поки не забезпечать США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від коронавірусу іншим країнами, поки нею не будуть забезпечені американські штати. Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Високопоставлені чиновники з Білого дому розповіли, що Трамп хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід America First". Очікується, що таку заяву він зробить під час завтрашнього брифінгу в Білому домі.

Крім того, джерело, наближене до Робочої групи з питань коронавірусу Білого дому, розповіло, що дозвіл на використання вакцин Pfizer-BioNTech може бути вже в п’ятницю 11 грудня.

"Першочерговим завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо доставляти їх по всьому світу, щоб отримати міжнародний доступ", - сказав неназваний чиновник, передбачаючи, що міжнародна допомога може початися наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України попросило США розглянути можливість надання Україні вакцини від коронавірусу в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трампвакцина от коронавируса

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