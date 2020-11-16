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Трамп хочет вывести часть войск из Афганистана и Ирака до инаугурации Байдена

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп планирует до инаугурации Джо Байдена, который, предварительно победил на выборах, запустить процесс сокращения американского военного контингента в Афганистане и Ираке. Трамп хочет вывести часть войск до 15 января.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным телеканала, командиры американского войска уже оповещены о намерениях администрации Трампа. Пентагон приказал командирам быть готовыми начать сокращение численности американских военных в Афганистане и Ираке до 2500 человек.

В настоящее время в Афганистане находится около 4500 американских военных, а в Ираке - почти 3 тысячи.

Пентагон и Белый дом пока не ответили на официальные запросы американского телеканала.

Отметим, по предварительным результатам, бывший вице-президент США Джо Байден был избран президентом. Инаугурация новоизбранного президента США должна состояться 20 января 2021 года.

Напомним, в октябре помощник Трампа по национальной безопасности анонсировал сокращение американского военного контингента в Афганистане. В администрации президента США планировали вывести половину войск до начала 2021 года.

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