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Трамп хоче вивести частину військ з Афганістану та Іраку до інавгурації Байдена

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп планує до інаугурації Джо Байдена, який, попередньо переміг на виборах, запустити процес скорочення американського військового контингенту в Афганістані та Іраку. Трамп хоче вивести частину військ до 15 січня.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, командири американського війська вже сповіщені про наміри адміністрації Трампа. Пентагон наказав командирам бути готовими почати скорочення кількості американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб.

Наразі в Афганістані перебуває близько 4500 американських військових, а в Іраку - майже 3 тисячі.

Пентагон та Білий дім поки не відповіли на офіційні запити американського телеканалу.

Зазначимо, за попередніми результатами, колишній віце-президент США Джо Байден був обраний президентом. Інавгурація новообраного президента США має відбутися 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, у жовтні помічник Трампа з національної безпеки анонсував скорочення американського військового контингенту в Афганістані. В адміністрації президента США планували вивести половину військ до початку 2021 року.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиІракАфганистанвойскаДональд Трамп