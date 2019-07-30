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Трамп хочет вывести американских военных из Афганистана до выборов 2020 года

Новости » Политика    30.07.2019 - 09:46
Трамп хочет вывести американских военных из Афганистана до выборов 2020 года
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп указал на необходимость "прекратить бесконечную войну"

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американских военнослужащих из Афганистана еще до президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает DW.

По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

Напомним, Трамп заявил, что США могли бы прекратить войну в Афганистане за 10 дней.Трамп отметил "большой прогресс" в прекращении войны в Афганистане на переговорах с талибами в последние недели, и выразил свое презрение к продолжающемуся американскому военному присутствию США в Афганистане.

Отметим, в начале июля спецпосланник США заявил, что последние переговоры с Талибаном о прекращении войны в Афганистане были "самыми продуктивными" на данный момент. 

РБК-Украина писало, что 25 июня госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани. 

Ранее сообщалось, что США согласовали с "Талибаном" проект мирного соглашения по Афганистану. Спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада заявил, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения.

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Новости Украины АфганистанДональд Трамп
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