Трамп хочет, чтобы Помпео дал показания в деле об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он заявил, чтобы американские политики выступили в Конгрессе США на слушаниях в рамках процедуры импичмента.

"Я бы хотел, чтобы люди давали показания. Я бы хотел, чтобы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвэни и многие другие давали показания о сфабрикованном импичменте", - написал президент.

Трамп также отметил, что "это демократическая афера, которая никуда не денется, но будущие президенты никоим образом не должны подвергаться риску".

"То, что случилось со мной, никогда не должно случиться с другим президентом!", - написал Трамп.

Ранее Федеральный судья Кетарджи Браун Джексон заявила, что президент США Дональд Трамп "не имеет полномочий" блокировать показания в делу о его импичменте любого нынешнего или бывшего чиновника Белого дома.

Напомним, Окружной судья принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться порядке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Решение судьи охватило не только показания Макгена. Среди тех, кто не давал показания в рамках процедуры импичмента Трампа, несмотря на то, что с запросом о такие показания обратилась Палата представителей США - Госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон, и.о.. председателя службы Белого дома Мик Малвени.