Трамп хоче, щоб Помпео дав свідчення у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб у справі про його імпічмент дали свідчення держсекретар Майкл Помпео, міністр енергетики Рік Перрі, а також в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він заявив, щоб американські політики виступили в Конгресі США на слуханнях в рамках процедури імпічменту.

"Я б хотів, щоб люди давали свідчення. Я б хотів, щоб Майк Помпео, Рік Перрі, Мік Малвэни і багато інші давали свідчення по сфабрикованому імпічмент", - написав президент.

Трамп також зазначив, що "це демократична афера, яка нікуди не дінеться, але майбутні президенти жодним чином не повинні піддаватися ризику".

"Те, що сталося зі мною, ніколи не повинно статися з іншим президентом!", - написав Трамп.

Раніше Федеральний суддя Кетарджи Браун Джексон заявила, що президент США Дональд Трамп "не має повноважень" блокувати свідчення у справі про його імпічмент будь-якого нинішнього чи колишнього чиновника Білого дому.

Нагадаємо, Окружний суддя прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати показання у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Рішення судді охопило не тільки свідчення Макгена. Серед тих, хто не давав покази в рамках процедури імпічменту Трампа, незважаючи на те, що з запитом про такі свідчення звернулася Палата представників США - Держсекретар Майк Помпео, колишній радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон, в. о. голови служби Білого дому Мік Малвени.