Трамп хоче отримати вакцину від коронавируса до виборів президента США

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Він може натиснути на розробників вакцин

Розробники вакцини від коронавируса вважають, що в процес найближчим часом втрутиться політика. Президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що навесні Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США планувало організувати широкий доступ до вакцини вже в жовтні цього року.

"Терміни дедлайну особливо добре перетинаються з прагненням президента Трампа приборкати вірус перед виборами в листопаді", - пише газета.

Однак терміни перенесли на кінець цього року. Газета пише, що Трамп все таки натисне на Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), ігноруючи недостатні дані по вакцині, і спробує дати принаймні обмежений дозвіл на випуск вакцини до президентських виборів 3 листопада.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США випустять 500 млн доз вакцин і американську вакцину будуть поставляти в інші країни.

Також повідомлялося, що в США починається наймасовіше випробування вакцини від коронавируса.