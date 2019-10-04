Трамп хочет голосования за импичмент без предоставления документов о связях с Украиной

Президент США Дональд Трамп планирует отправить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси относительно документов, которые от Белого дома требуют демократы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, в письме речь пойдет о том, что от администрации президента не могут требовать документы, пока Палата представителей не проведет голосования, чтобы начать расследование в отношении импичмента.

Согласно процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство.

Трамп убежден, что палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент.

"Демократы, к сожалению, имеют там голоса. Хотя даже большинство из них не уверены, что должны это делать", - сказал американский лидер.

Также отмечается, что 2 октября Демократы в Палате представителей пригрозили Белому дому принудительным получением записей, связанных с возможным давлением президента Трампа на Зеленского.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять не это, и даже дать ответ комитетам", - сообщалось в письме.

Также РБК-Украина сообщало, что Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским. Он считал Украину коррумпированной страной и игнорировал сообщения официальных лиц, что с Зеленским следует встретиться.