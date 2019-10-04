Трамп хоче голосування за імпічмент без надання документів про зв'язки з Україною

Президент США Дональд Трамп планує відправити лист спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі щодо документів, які вимагають від Білого дому демократи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, в листі йдеться про те, що від адміністрації президента не можуть вимагати документи, поки Палата представників не проведе голосування, щоб розпочати розслідування щодо імпічменту.

Згідно з процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент, то ця ініціатива виявиться в Сенаті, де Республіканська партія має більшість.

Трамп переконаний, що палата представників США, швидше за все, проголосує за імпічмент.

"Демократи, на жаль, мають там голоси. Хоча більшість з них не впевнені, що повинні це робити", - сказав американський лідер.

Також зазначається, що 2 жовтня Демократи в Палаті представників пригрозили Білому дому примусовим отриманням записів, пов'язаних з можливим тиском президента Трампа на Зеленського.

"За останні кілька тижнів комітети кілька разів намагалися отримати в добровільному порядку відповіді на наші запити про надання документів, але Білий дім відмовився прийняти не це, і навіть дати відповідь комітетам", - повідомлялося в листі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп був скептично налаштований до зустрічі з Зеленським. Він вважав Україну корумпованою країною і ігнорував повідомлення офіційних осіб, що з Зеленським слід зустрітися.