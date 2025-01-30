Трамп хоче знищувати ракети "космічними перехоплювачами". ЗМІ дізнались деталі

ЗМІ дізнались деталі "Залізного куполу" для США. Зокрема, президент Дональд Трамп хоче знищувати ракети "космічними перехоплювачами", але ця ідея навряд чи реальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post
Так, у понеділок президент Дональд Трамп підписав указ про створення "Залізного купола для Америки". Він наказав міністру оборони Піту Хегсету протягом 60 днів представити план "противоракетного щита наступного покоління", який би знищив "будь-який іноземний повітряний напад на Батьківщину", використовуючи, серед інших методів, "космічні перехоплювачі" - мережа супутників з потужною лазерною зброєю.
Як зазначив аналітик безпеки Джо Сірінчоне "нам (США, - ред) знадобиться розгорнути понад 24,7 тисяч батарей Iron Dome, щоб захистити 3,7 млн квадратних миль континентальної території Сполучених Штатів", це б коштувало майже 2,5 трлн доларів і "навіть не захистило б Мар-а-Лаго від ракет, випущених з Багамських островів, приблизно за 80 миль".
Як підкреслює видання, незважаючи на всі технологічні розробки за останні чотири десятиліття, будівництво "щита протиракетної оборони над усією нашою країною", як обіцяно в платформі Республіканської партії до 2024 року, "не є більш практичним. сьогодні, ніж у 1983 році".
"Існує нульова можливість створення комплексної протиракетної оборони Сполучених Штатів у доступному для огляду майбутньому", — сказав журналістам Джеймс Міллер, який обіймав посаду заступника міністра оборони в адміністрації колишнього президента США Барака Обами.
Він додав, що "багато досліджень показали, що космічні перехоплювачі мають цінність, лише якщо супротивник не вживає очевидних кроків для їх перемоги".
"Я не думаю, що ми можемо розраховувати на те, що наші супротивники такі дурні", - сказав він.
Ідея космічного ураження ракет з космосу для США не нова. У 1983 році тодішній президент Рональд Рейган оголосив про започаткування Стратегічної оборонної ініціативи, широко відомої як "Зоряні війни", з метою зробити ядерну зброю "безсилою та застарілою".
Він уявив, що лазери в космосі збивають радянські міжконтинентальні балістичні ракети, фактично створюючи космічний щит, щоб врятувати Америку від ядерного Армагедону.
Понад 40 років і сотні мільярдів доларів витрат на протиракетну оборону Сполучені Штати так і не наблизилися до досягнення цієї ідеї. Космічні лазери не виявилися практичними. Так само не підійшла і ідея з відправленням тисяч перехоплювачів у космос. Airborne Laser - Boeing 747, оснащений лазером - потрапив на етап випробувань, перш ніж його скасували як надто непрактичний.
Водночас Сполучені Штати розробили та розгорнули ефективні засоби захисту, такі як батарея Patriot і система оборони на великій висоті (THAAD), для використання проти ракет малої та середньої дальності. Але спроби зупинити ракетно-ядерний удар по Сполучених Штатах ніколи не просувалися далі, ніж розгортання екс-президентом Джорджем Бушем у 2004 році 44 наземних перехоплювачів на Алясці та в Каліфорнії.
Ця система була розроблена для захисту від кількох ракет, а не від масштабної ядерної атаки з боку Росії чи Китаю. Хоча і незрозуміло, чи зможе система досягти навіть цієї мети, бо у випробуваннях перехоплювачі вражали свої цілі лише в 50% випадків.
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати указ про "Залізний купол" для США.
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