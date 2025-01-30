Трамп хоче знищувати ракети "космічними перехоплювачами". ЗМІ дізнались деталі

Так, у понеділок президент Дональд Трамп підписав указ про створення "Залізного купола для Америки". Він наказав міністру оборони Піту Хегсету протягом 60 днів представити план "противоракетного щита наступного покоління", який би знищив "будь-який іноземний повітряний напад на Батьківщину", використовуючи, серед інших методів, "космічні перехоплювачі" - мережа супутників з потужною лазерною зброєю.

Як зазначив аналітик безпеки Джо Сірінчоне "нам (США, - ред) знадобиться розгорнути понад 24,7 тисяч батарей Iron Dome, щоб захистити 3,7 млн квадратних миль континентальної території Сполучених Штатів", це б коштувало майже 2,5 трлн доларів і "навіть не захистило б Мар-а-Лаго від ракет, випущених з Багамських островів, приблизно за 80 миль".

Як підкреслює видання, незважаючи на всі технологічні розробки за останні чотири десятиліття, будівництво "щита протиракетної оборони над усією нашою країною", як обіцяно в платформі Республіканської партії до 2024 року, "не є більш практичним. сьогодні, ніж у 1983 році".

"Існує нульова можливість створення комплексної протиракетної оборони Сполучених Штатів у доступному для огляду майбутньому", — сказав журналістам Джеймс Міллер, який обіймав посаду заступника міністра оборони в адміністрації колишнього президента США Барака Обами.

Він додав, що "багато досліджень показали, що космічні перехоплювачі мають цінність, лише якщо супротивник не вживає очевидних кроків для їх перемоги".

"Я не думаю, що ми можемо розраховувати на те, що наші супротивники такі дурні", - сказав він.