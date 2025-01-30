Трамп хочет уничтожать ракеты "космическими перехватчиками". СМИ узнали детали

Так, в понедельник президент Дональд Трамп подписал указ о создании "Железного купола для Америки". Он приказал министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план "противоракетного щита следующего поколения", который бы уничтожил "любое иностранное воздушное нападение на Родину", используя, среди прочих методов, "космические перехватчики" - сеть спутников с мощным лазерным оружием.

Как отметил аналитик безопасности Джо Сиринчоне, "нам (США, - ред) понадобится развернуть более 24,7 тысяч батарей Iron Dome, чтобы защитить 3,7 млн квадратных миль континентальной территории Соединенных Штатов", это бы стоило почти 2,5 трлн долларов и "даже не защитило бы Мар-а-Лаго от ракет, выпущенных с Багамских островов, примерно в 80 милях".

Как подчеркивает издание, несмотря на все технологические разработки за последние четыре десятилетия, строительство "щита противоракетной обороны над всей нашей страной", как обещано в платформе Республиканской партии до 2024 года, "не является более практичным. сегодня, чем в 1983 году".

"Существует нулевая возможность создания комплексной противоракетной обороны Соединенных Штатов в обозримом будущем", - сказал журналистам Джеймс Миллер, занимавший должность заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Он добавил, что "многие исследования показали, что космические перехватчики имеют ценность, только если противник не предпринимает очевидных шагов для их победы".

"Я не думаю, что мы можем рассчитывать на то, что наши противники так глупы", - сказал он.