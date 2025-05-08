Трамп хоче залучити Китай до врегулювання війни між Україною та Росією

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в "ліквідації розриву між Україною та Росією", президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

Він зазначив, що припинення бойових дій стало б великим досягненням, і що США активно працюють у цьому напрямку, будучи близькими до досягнення цієї мети.

"Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього", - додав він.