Трамп хоче "закрити питання" з Кубою до кінця каденції і не виключає військових дій

Під час інтерв'ю Трампа запитали, чи віддасть він наказ про застосування військової сили, якщо вона знадобиться для звільнення Куби до завершення його каденції.

"Я хочу завершити справу з Кубою, перш ніж піду. І в нас є дуже хороша, талановита людина для Куби на ім'я Марко", - відповів Трамп.

Що Трамп сказав про Марка Рубіо

Йдеться про держсекретаря США Марка Рубіо.

"Бо батьки Марко, Марко Рубіо, з Куби, як ви, мабуть, знаєте. І він би дуже хотів цим зайнятися", - пояснив президент.

"Тому ми дуже уважно за цим стежимо. Там усе йде дуже погано. Це, по суті, провальне, знаєте, місце, країна, називайте як хочете. Воно провалилося", - сказав Трамп.

"І, відверто кажучи, я хотів би зробити це заради людей, заради кубинців, з якими поводилися дуже погано і які приїхали до Америки", - додав він.

Тоді Г'юїтт уточнив, чи погодився б Трамп на невелику військову кампанію тривалістю в тиждень.

"Я б, я б, безперечно, розглянув це, так", - відповів президент.

Нагадаємо, наприкінці вересня Трамп говорив, що США та Куба можуть укласти угоду без бойових дій.

За його словами, військові для цього не знадобляться.