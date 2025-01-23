Трамп хоче вмовити Росію та Китай зменшити запаси ядерної зброї

Денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети. Китай і Росія могли б залучитись до цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву американського лідера Дональда Трампа.
Американський президент наголосив на важливості глобальної денуклеаризації та запропонував залучити до цього процесу Китай і Росію.
"Ми також хотіли б побачити денуклеаризацію. До попередніх виборів ми вже обговорювали, і ви знаєте, що в Китаю зараз набагато менш масштабні ядерні стратегічні сили, ніж у нас. Але я думаю, вони намагатимуться нас наздогнати", - зазначив Трамп.
Він підкреслив, що хотів би, аби російський диктатор Володимир Путін також почав скорочувати свої стратегічні ядерні сили.
"Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Путін і я до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити", - додав Трамп.
За його словами, така ініціатива стала б важливим кроком для забезпечення безпеки всієї планети.
Зауважимо, що під час свого виступу американський лідер Дональд Трамп висловив також сподівання на підтримку Китаю у припиненні війни між Україною та Росією.
Він вважає, що об'єднавши зусилля можна буде покласти цьому край.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський вчора також зауважив, що китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру, адже, як він зауважив, економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.
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