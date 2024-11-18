Трамп хоче використати "військові ресурси" у рамках програми масової депортації

Видання звернуло увагу, що в соцмережі Truth Social консервативний активіст Том Фіттон написав про готовність нової адміністрації Трампа "оголосити надзвичайний стан та використовувати військові ресурси", щоб реалізувати програму масової депортації.

"Правда", - прокоментував пост Фіттона сам Трамп.

Варто зауважити, що раніше Трамп обіцяв застосувати у рамках своєї політики депортації Національну гвардію, а також урядові установи.

"В перший же день я запущу наймасштабнішу програму депортації злочинців в історії Америки", - запевняв він під час передвиборчої кампанії.

Також політик зазначав, що він скористається Законом про ворогів-іноземців 1798, який уповноважує президента депортувати іноземних громадян, які вважаються ворожими Сполученим Штатам, щоб прискорити висилку відомих членів банд або картелів.