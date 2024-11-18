Трамп хочет использовать "военные ресурсы" в рамках программы массовой депортации

Издание обратило внимание, что в соцсети Truth Social консервативный активист Том Фиттон написал о готовности новой администрации Трампа "объявить чрезвычайное положение и использовать военные ресурсы", чтобы реализовать программу массовой депортации.

"Правда", - прокомментировал пост Фиттона сам Трамп.

Стоит заметить, что ранее Трамп обещал применить в рамках своей политики депортации Национальную гвардию, а также правительственные учреждения.

"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации преступников в истории Америки", - заверял он во время предвыборной кампании.

Также политик отмечал, что он воспользуется Законом о врагах-иностранцах 1798 года, который уполномочивает президента депортировать иностранных граждан, считающихся враждебными Соединенным Штатам, чтобы ускорить высылку известных членов банд или картелей.

