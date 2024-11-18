Трамп хоче використати "військові ресурси" у рамках програми масової депортації
Обраний президент США Дональд Трамп може залучити військові ресурси для реалізації своєї програми масової депортації. Вона торкнеться злочинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Видання звернуло увагу, що в соцмережі Truth Social консервативний активіст Том Фіттон написав про готовність нової адміністрації Трампа "оголосити надзвичайний стан та використовувати військові ресурси", щоб реалізувати програму масової депортації.
"Правда", - прокоментував пост Фіттона сам Трамп.
Варто зауважити, що раніше Трамп обіцяв застосувати у рамках своєї політики депортації Національну гвардію, а також урядові установи.
"В перший же день я запущу наймасштабнішу програму депортації злочинців в історії Америки", - запевняв він під час передвиборчої кампанії.
Також політик зазначав, що він скористається Законом про ворогів-іноземців 1798, який уповноважує президента депортувати іноземних громадян, які вважаються ворожими Сполученим Штатам, щоб прискорити висилку відомих членів банд або картелів.
Трамп стане президентом
Варто зауважити, що Дональд Трамп переміг на президентських виборах. Однією з причин його перемоги стало те, що він обіцяв радикально боротися з нелегальними мігрантами в США.
Інавгурація Трампа пройде 20 січня 2025 року, після чого він офіційно стане президентом США.
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