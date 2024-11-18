Трамп хочет использовать "военные ресурсы" в рамках программы массовой депортации
Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать военные ресурсы для реализации своей программы массовой депортации. Она коснется преступников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Издание обратило внимание, что в соцсети Truth Social консервативный активист Том Фиттон написал о готовности новой администрации Трампа "объявить чрезвычайное положение и использовать военные ресурсы", чтобы реализовать программу массовой депортации.
"Правда", - прокомментировал пост Фиттона сам Трамп.
Стоит заметить, что ранее Трамп обещал применить в рамках своей политики депортации Национальную гвардию, а также правительственные учреждения.
"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации преступников в истории Америки", - заверял он во время предвыборной кампании.
Также политик отмечал, что он воспользуется Законом о врагах-иностранцах 1798 года, который уполномочивает президента депортировать иностранных граждан, считающихся враждебными Соединенным Штатам, чтобы ускорить высылку известных членов банд или картелей.
Трамп станет президентом
Стоит заметить, что Дональд Трамп победил на президентских выборах. Одной из причин его победы стало то, что он обещал радикально бороться с нелегальными мигрантами в США.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года, после чего он официально станет президентом США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.