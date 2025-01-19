Трамп хоче відвідати Китай у перші 100 днів президентства, - WSJ

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що хоче відвідати Китай після вступу на посаду. Це може статися вже найближчими місяцями.

За словами одного з джерел WSJ, Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. Також видання додало, що Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі. При цьому, одним із варіантів є запрошення китайського лідера до США