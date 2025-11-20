Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і Росією, - Венс

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія припинили війну і відновили торгівлю і туризм.
Як передає РБК-Україна, про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".
Венс вважає, що американський лідер - це жорстка людина, яка не схильна до насильства.
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?" - додав віце-президент.
Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.
Варто зауважити, що Венс заговорив про намір Трампа завершити війну Росії проти України на тлі чуток про "мирний план" Вашингтона. Такий план, як пишуть ЗМІ, розробляли колишні та чинні чиновники США і Росії.
Як пишуть авторитетні видання з посиланням на джерела, план фактично просуває максималістські вимоги Кремля до України для завершення війни.
Зокрема, в документі міститься умова про передачу Донбасу під російську окупацію.
Сьогодні, 20 листопада, Офіс президента України повідомив, що президент України Володимир Зеленський отримав проєкт "мирного плану" США. Очікується, що глава української держави обговорить таку ініціативу з Дональдом Трампом уже найближчими днями.